IPhone X провалил проверку Роскачества на прочность

Смартфон корпорации Apple iPhone X по результатам проверки Роскачества набрал меньше баллов, чем предыдущие модели Apple. Об этом сообщается на сайте Роскачества.

Исследование проводилось совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT). Устройство проверили по 274 параметрам, каждое оценили по шкале от 0,5 до 5,5 балла.

72 параметра были оценены на высший балл — в том числе фронтальная камера, возможности беспроводной зарядки, дисплей (в том числе его контрастность и яркость), возможности основной камеры и ее настройка, общие понятность и простота использования.

На 4 балла и выше были оценены водонепроницаемость, сенсорный экран, качество видеосъемки, определение геопозиции, автофокус камеры, качество связи в HD, звук в наушниках и запись звука, а также сборка устройства и устойчивость к царапинам.

Суммарные оценки дисплея и камеры iPhone X оказались лучшими за всю историю исследований.

Новейшая модель Apple плохо прошла проверку на прочность, которую также называют «барабанным тестом» (телефон помещают во вращающуюся трубу и в режиме звонка роняют с высоты 80 см несколько десятков раз подряд), заработав 2,9 балла. После 50 поворотов трубы у iPhone X сломался экран, после 100 поворотов — разбилась задняя панель, а дисплей перестал работать

Емкость батареи iPhone X оказалась ниже, чем у большинства других смартфонов: устройство заняло 180-ю строчку общего рейтинга. Полная зарядка занимает крайне много времени — 3 ч, быстрая (15 мин.) добавляет всего 9% заряда батареи.

В сводной таблице результатов тестов iPhone X занял 11-е место. На более высоких позициях оказались в том числе предыдущие модели смартфонов Apple — iPhone 6, 6s, 8 и 8 Plus.