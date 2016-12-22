В Москве возбудили дело против лечившей рассматриванием солнца секты

В Москве возбудили уголовное дело по факту создания секты, в которой людей призывали заменить традиционное лечение рассматриванием солнца. Об этом говорится в сообщении столичного главка Следственного комитета.

По версии следствия, секта была создана в 2013 году в Москве неустановленными лицами. В религиозную организацию вовлекались российские и иностранные граждане.

«Слушателей в ходе семинаров убеждали отказаться от традиционных форм лечения и приема лекарственных средств, заменяя их произношением надуманных формул, длительным рассматриванием солнца, принятием специальных чаев и чтением специализированной литературы», — говорится в сообщении.

По данным главка, несовершеннолетняя, посещавшая секту с 2013 по 2014 год, умерла. Следователи ищут других пострадавших от действий создателей организации.

Следователи провели обыски по месту нахождения секты. Была изъята литература, электронные носители и другие предметы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

Участники секты собирались в одном из кинотеатров Москвы, рассказала РБК внучка одной из потерпевших Елена Петрова. «В эти «тайны» мою бабушку посвятила соседка. Они собирались в каком-то кинотеатре, где она покупала «заряженные» журналы, которые стоили очень дорого. Бабушка перестала носить крест, пить лекарства, хотя была сердечником и пережила клиническую смерть, читала заговоры над детьми. Стала очень агрессивна, ее просто зло брало», — рассказала Петрова.

По ее словам, «все благополучно закончилось», когда семья забрала бабушку к себе. «Она переехала к нам и оказалась вырвана из этого окружения, потеряла с ними связь, а я выбросила все журналы», — рассказала Петрова.

Еще одна потерпевшая, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала РБК, что ее мама на протяжении многих лет состоит в секте. «Тащит деньги, берет дикие кредиты и души не чает в своих «друзьях», на мои доводы и всех окружающих не реагирует. Говорит, что нужно только поверить — и все болезни вмиг уйдут», — рассказала потерпевшая.