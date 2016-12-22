При обрушении сцены на музыкальном фестивале в Бразилии погиб диджей
Общество, 16:10
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При обрушении сцены на музыкальном фестивале в Бразилии погиб диджей
Бразильский диджей Калеб Фрейташ погиб при крушении сцены во время штормового ветра на фестивале Atmosphere, сообщает Elsalvador. Видео трагедии размещено на YouTube. Калеба доставили в больницу с травмами головы, где он скончался.
По данным Santiago Times, еще три человека, приехавшие на фестиваль под Порту-Алегри, получили ранения. В общей сложности Atmosphere собрал около 5 тыс. человек. При обрушении сцены зрители в панике начали разбегаться.
Организаторы фестиваля возложили ответственность на случившееся на погодные условия. Координатор местного отделения гражданской обороны заявил, что в прогнозе на воскресенье было предупреждение об ураганном ветре и проливном дожде.