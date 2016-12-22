В Саратовской области из-за взрыва газа погиб человек

В Балаково (Саратовская область) при взрыве бытового газа погиб человек. Об этом сообщает портал «Взгляд-Информ».
Как рассказала начальник отдела по работе со СМИ администрации Балаковского района Надежда Грешнова, инцидент произошел в квартире, расположенной на третьем этаже десятиэтажного дома по улице Трнавская.
«По предварительным данным, в одной из квартир велись работы по монтажу натяжного потолка, в ходе которых произошел взрыв газового баллона», — сказала Грешнова.
Представитель регионального главка МЧС сообщил, что после хлопка начался пожар. Площадь возгорания составила 10 кв. м. Позднее огонь был потушен.
18 декабря в поселке Новониколаевка (Ленинский район Крыма) в жилом двухэтажном здании произошел взрыв бытового газа. Пострадал один человек. В строении оказалось выбито окно и разрушена часть перекрытий, угрозы обрушения нет.