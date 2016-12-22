Названа причина крушения поезда в США

Фото: Steve Dipaola / Reuters

Пассажирский поезд оператора Amtrak сошел с рельсов и упал с моста из-за нарушения скоростного режима, заявила представитель Управления безопасности на транспорте США Белла Дин-Зар. Об этом сообщает Reuters.

Как рассказала представитель управления, перед аварией поезд шел на скорости 80 миль в час (130 км/ч) на участке с ограничением до 30 миль в час (48 км/ч).

Железнодорожная авария произошла 18 декабря близ города Дюпон в американском штате Вашингтон. Скоростной пассажирский поезд №501 оператора Amtrak сошел с рельсов на участке между городами Олимпия и Лейквуд, затем упал с моста и заблокировал шоссе. Поезд повредил как минимум шесть автомобилей. Авария спровоцировала пробку на шоссе Interstate 5.

Видео: Gregor_WA / Twitter

В результате инцидента погибли шесть из 78 находившихся в поезде. Всего в больницы с ранениями были доставлены 77 человек. Часть выходов из вагонов оказалась заблокирована, пассажирам пришлось выбираться через окна. Железнодорожное движение к югу от Сиэтла было временно приостановлено.