Суд продлил арест напавшему на журналистку Фельгенгауэр

Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест Бориса Грица, обвиняемого в нападении на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников. Срок содержания Грица под стражей продлен до 23 января.

«Рассмотрение ходатайства проходило в отсутствии обвиняемого в связи с тем, что он находится на стационарной психолого-психиатрической экспертизе», — рассказал Черников.

23 октября Гриц с ножом проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и нанес Фельгенгауэр удар в горло. Ведущая была госпитализирована, мужчина — задержан. На допросе он объяснил свое поведение тем, что ведущая «сексуально изводила» его с помощью телепатии. Журналистка вернулась в радиоэфир 6 ноября. Фельгенгауэр заявила, что сомневается в наличии у Грица психических отклонений.