По факту крушения самолета в Нарьян-Маре возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту крушения Ан-2 в Нарьян-Маре. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета по Ненецкому автономному округу.

Дело заведено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц).

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время уголовное дело будет принято к производству Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК России», — говорится в сообщении.

Видео: Известия

Самолет, следовавший из Нарьян-Мара в поселок Харута, потерпел крушение в аэропорту вылета. На его борту находились 13 человек (11 пассажиров и два члена экипажа), четыре человека погибли. В пресс-службе администрации округа сообщили РБК, что под руководством врио губернатора НАО Александра Цыбульского создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших.