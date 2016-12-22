Число жертв крушения Ан-2 в Нарьян-Маре увеличилось до трех

Три человека погибли в результате падения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара, сообщили РБК в пресс-службе администрации Ненецкого автономного округа (НАО).

«Погибли две женщины и один ребенок пяти лет», — пояснили в пресс-службе.

По данным администрации, в больнице на данный момент находятся десять человек. «У двоих подозрение на перелом позвоночника», — добавили в пресс-службе.

ТАСС со ссылкой на администрацию региона сообщает, что на борту самолета находились начальник департамента природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа Сергей Андриянов, а также глава Хаседо-Хардского сельсовета Галина Филиппова. Они пострадали.

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Ранее сообщалось, что в результате крушения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара сразу после взлета погибли два человека, включая одного ребенка. Самолет совершал полет по маршруту Нарьян-Мар — поселок Харута. В результате падения разрушился фюзеляж летательного аппарата.

По информации управления МЧС по Ненецкому автономному округу, на борту самолета были 11 пассажиров и два члена экипажа. На месте падения Ан-2 работают 30 человек и семь единиц техники.