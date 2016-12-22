Песков выразил надежду на справедливое решение по паралимпийской сборной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут решения Международного паралимпийского комитета по выступлению российской сборной на Играх в корейском Пхёнчхане, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, хотелось бы надеяться на лучшее», — сказал Песков, отвечая на вопрос, готов ли Кремль к неприятному для России решению комитета. По его словам, российские паралимпийцы не заслуживают несправедливого отношения к себе.

Паралимпийская сборная России пропустила летнюю Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, а поскольку до сих пор не восстановлен в правах национальный паралимпийский комитет, де-юре не может поехать и в Корею. При этом отдельным спортсменам разрешили участвовать в квалификационных соревнованиях к Играм, но лишь под флагом Международного паралимпийского комитета.

Окончательное решение о судьбе российских паралимпийцев должно быть принято 19 декабря, а объявят его в пятницу 22 декабря.