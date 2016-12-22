Омского бизнесмена осудили за захоронение 500 т опасных отходов

В Омске бизнесмена приговорили к двум годам колонии ​за незаконное захоронение 500 т опасных отходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России по Омской области.

Советский районный суд Омска признал директора компаний «Мерк» и «Природоохранное предприятие «Мерк» Дмитрия Золотарева виновным по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он лишен права в течение трех лет заниматься лицензированными видами деятельности и обязан возместить государству нанесенный ущерб.

Было установлено, что бизнесмен «осуществлял незаконную деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I–IV класса опасности». При этом возглавляемые им организации не имели нужного оборудования для обезвреживания ​конденсаторов и трансформаторов, содержащих полихлордифенилы (органически стойкий загрязнитель I класса опасности). С 2013 по 2015 год предприятия Золотарева занимались сбором отходов конденсаторов трансформаторов на промышленных предприятиях.

Отходы были незаконно размещены в Омской, Новосибирской и Тюменской областях. По данным следственного управления, это привело к загрязнению почвы, а также создало угрозу для здоровья людей. В частности, это ​повысило вероятность развития онкологических заболеваний и врожденных пороков у детей.

Ущерб, нанесенный деятельностью Золотарева земельному фонду России, суд оценил в 89 млн руб.

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Также на рассмотрении в суде находится дело экс-главы управления Росприроднадзора по Омской области Александра Щербакова. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) за незаконную выдачу ООО «Мерк» лицензии.

В мае Минприроды предложило запретить захоронение некоторых видов отходов. С 2018 года предлагалось прекратить захоронение лома, отходов металлов, термометров и ртутных ламп, с 2019 года — бумаги и покрышек, а с 2021 года — кассовых аппаратов, электробытовых приборов и батареек. Запрет, по мысли руководства ведомства, должен стимулировать вторичную переработку мусора.