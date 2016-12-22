Экс-губернатор Сахалина попросил суд оправдать его по делу о взятках

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взяток, попросил суд оправдать его. Об этом сообщает «Интерфакс».
Адвокат Ольга Артюхова в ходе прений сторон заявила, что доказательства вины ее подзащитного отсутствуют, а обвинение «выстроено на домыслах и предположениях». Сам Хорошавин выступать не стал и сказал, что согласен с доводами защиты.
28 ноября гособвинение попросило назначить бывшему губернатору наказание в виде 13 лет колонии строгого режима и штрафа в 500 млн руб.
Хорошавина арестовали в марте 2015 года и в том же месяце уволили с должности губернатора в связи с утратой доверия. Имущество бывшего главы региона общей стоимостью более 1 млрд руб. было изъято в пользу государства. Защита пыталась оспорить это решение, но апелляция была отклонена.
В августе Европейский суд по правам человека принял жалобу Хорошавина на незаконное содержание под стражей, поданную в 2015 году. В том же месяце Артюхова заявила, что бывший губернатор за время нахождения под арестом перенес инсульт.
Следствие считает, что в 2009 году Хорошавин создал преступную группу, которая получила от предпринимателей взятки на общую сумму более 522 млн руб. Фигурантами дела также являются заместитель Хорошавина Сергей Карепкин и советник Андрей Икрамов, а также бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Сахалинской области Николай Борисов.