Полиция проверит драку журналистов на оглашении приговора Улюкаеву

Полиция проверит информацию СМИ о драке между журналистами перед оглашением приговора экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, заявили в ГУ МВД по Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что к ним поступила жалоба от сотрудника одного из телеканалов на побои и повреждение аппаратуры на улице Большая Татарская.​ «По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом», — сообщили в столичном главке полиции.

Ранее в СМИ появилась информация о драке между журналистами перед объявлением приговора Улюкаеву 15 декабря.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев был признан виновным Замоскворецким судом Москвы в вымогательстве взятки у главы компании «Роснефть» Игоря Сечина. Как считает суд, деньги министр требовал за благоприятную оценку приватизации компании «Башнефть» в октябре 2016 года. Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в однократном размере взятки — $2 млн (130,4 млн руб).

После оглашения приговора экс-министра доставили в СИЗО «Матросская тишина». До оглашения приговора Улюкаев находился под домашним арестом.

