Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,20 58,80 EUR Нал. 69,83 69,19 USD Бирж. 58,80 +0,04 EUR Бирж. 69,17 -0,13 USD ЦБ. 58,90 +0,19 EUR ЦБ. 69,43 +0,03 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 19072,28 -124,71 MOEX 2143,99 -0,39% RTS 1148,27 -0,44% Brent 63,25 -0,22% DJIA 24651,74 +0,58% Nasdaq 6936,58 +1,17% FTSE 7490,57 +0,57%
Полиция проверит драку журналистов на оглашении приговора Улюкаеву
Лента новостей
В Габоне мужчина с ножом напал на двух корреспондентов National Georaphic 04:07, Общество В Гондурасе при крушении вертолета погибла сестра президента страны 03:14, Общество Ле Пен призвала заменить ЕС «Союзом европейских наций» 02:27, Политика Венесуэла выдала «Роснефти» лицензию на газовые месторождения на шельфе 02:27, Бизнес Во Франции на аукционе скелет мамонта продали за €548 тыс. 01:20, Общество Россияне выбрали название для моста через Керченский пролив 01:15, Общество СМИ узнали об уведомлении родителей плененного ИГ казака о его смерти 00:39, Общество В Чувашии полицейский насмерть сбил женщину 00:29, Общество В Иркутской области в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 10 человек 16 дек, 23:51, Общество В штабе Собчак пояснили условия ее отказа от участия в выборах 16 дек, 23:18, Политика В Петербурге суд арестовал следователя по подозрению в получении взятки 16 дек, 23:13, Общество 15 идей подарков для коллег и бизнес-партнеров 16 дек, 22:47, РБК и Афимолл Сити Губернатор Подмосковья назвал сроки устранения неприятного запаха 16 дек, 22:43, Общество В Совфеде заявили о желании России помочь Асаду в борьбе с «хаосом» 16 дек, 22:22, Политика СМИ сообщили о письме Саакашвили к Порошенко с предложением мира 16 дек, 22:09, Политика «Реал» второй год подряд выиграл чемпионат мира среди клубов 16 дек, 21:58, Спорт В Австралии при обрушении балкона во время корпоратива погиб один человек 16 дек, 21:09, Общество Курс биткоина пробил отметку $19000 в преддверии начала торгов на СМE 16 дек, 21:07, Финансы Сбербанк пообещал акционерам 1 трлн руб. дивидендов к 2020 году 16 дек, 21:05, РБК и Сбербанк В Аргентине отправили в отставку главу ВМС после пропажи подлодки 16 дек, 20:48, Политика Суд принял к производству иск «Системы» к «Роснефти» на 330,5 млрд руб. 16 дек, 20:41, Бизнес Улюкаев рассказал о первой ночи в СИЗО 16 дек, 20:15, Общество Арестовали второго подозреваемого в подготовке теракта в Казанском соборе 16 дек, 20:12, Общество IT-технологии для роста бизнеса: анализ и практика 16 дек, 20:02, SAP и РБК Помощник президента назвал количество нелегальных свалок в России 16 дек, 19:47, Общество Сборная России по хоккею победила Канаду на Кубке Первого канала 16 дек, 19:22, Спорт Собчак заявила о готовности уйти с выборов для единства оппозиции 16 дек, 19:20, Политика ПАРНАС отказалась выдвигать своего кандидата на президентские выборы 16 дек, 19:11, Политика
Полиция проверит драку журналистов на оглашении приговора Улюкаеву
Дело Улюкаева, 05:15
0
Полиция проверит драку журналистов на оглашении приговора Улюкаеву

Полиция проверит информацию СМИ о драке между журналистами перед оглашением приговора экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, заявили в ГУ МВД по Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что к ним поступила жалоба от сотрудника одного из телеканалов на побои и повреждение аппаратуры на улице Большая Татарская.​ «По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом», — сообщили в столичном главке полиции.

Выиграли силовики: каковы политические последствия приговора Улюкаеву
Политика

Ранее в СМИ появилась информация о драке между журналистами перед объявлением приговора Улюкаеву 15 декабря.

Дело о личной мести: иностранные СМИ о приговоре Улюкаеву
Политика

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев был признан виновным Замоскворецким судом Москвы в вымогательстве взятки у главы компании «Роснефть» Игоря Сечина. Как считает суд, деньги министр требовал за благоприятную оценку приватизации компании «Башнефть» в октябре 2016 года. Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в однократном размере взятки — $2 млн (130,4 млн руб).

Оглашение приговора Алексею Улюкаеву. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

После оглашения приговора экс-министра доставили в СИЗО «Матросская тишина». До оглашения приговора Улюкаев находился под домашним арестом.
 

Теги: журналисты , драка , дело Улюкаева
Главное
Новое правительство Австрии выступило за смягчение антироссийских санкций Политика
Материалы по теме
Улюкаев рассказал о первой ночи в СИЗО Общество
Камеру для Улюкаева пообещали подобрать после беседы с психологом Общество
Улюкаев в «Матросской Тишине» пожаловался на высокое давление Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.