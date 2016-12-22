Во Франции на аукционе скелет мамонта продали за €548 тыс.

На аукционе Aguttes во французском Лионе скелет мамонта был продан за €548 тыс. Об этом говорится в сообщении аукциона на странице в Twitter.
Покупателем назван глава корпорации Soprema, специализирующейся на водонепроницаемых покрытиях. Ее главой является Пьер Этьен Биндшедлер. На логотипе Soprema изображен мамонт.
Как говорится в информации о лоте на сайте аукционного дома Aguttes, скелет мамонта (Mammuthus primigenius) находится «в прекрасном состоянии», сохранилось «до 80% костей». Его высота составляет 3,4 м и 5,4 м в длину. Это — самый большой скелет мамонта, который находится в частной коллекции. Всего в мире насчитывается около 100 относительно полных скелетов вымершего животного в подобной степени сохранности.
Как сообщает Le Figaro, глава компании заявил, что скелет мамонта будет стоять на входе в главный офис в Страсбурге. «Я думаю, что мы найдем достаточно места, где его поставить», — сказал Биндшедлер.
Издание добавляет, что скелет был найден в слое вечной мерзлоты в Сибири без указания региона. Предыдущий подобный лот был продан за €240,7 тыс в Париже в 2006 году на аукционе Sotheby's.