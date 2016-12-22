В Петербурге суд арестовал следователя по подозрению в получении взятки

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал старшего следователя Следственного управления УМВД по Московскому району ГУ МВД Игоря Левченко. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судебной системы Санкт-Петербурга.
Как заявили в суде, Левченко подозревают в получении взятки €500 тыс. за решение по уголовному делу, находящемуся у него в производстве. В отношении старшего следователя возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ. (получение взятки). Подозреваемый возражал против ареста.
Левченко арестован до 14 февраля 2018 года.
Ранее сообщалось, что 16 декабря в Санкт-Петербурге был задержан сотрудник полиции по подозрению в получении взятки. По предварительной информации, €500 тыс. были переданы в гостинице «Индиго» 14 декабря. Настоящими из этой суммы были только €2 тыс. Остальные купюры являлись муляжом.