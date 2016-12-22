ПАРНАС отказалась выдвигать своего кандидата на президентские выборы

Партия народной свободы (ПАРНАС) не будет выдвигать своего кандидата на президентские выборы в 2018 году. Об этом говорится в заявлении Федерального политсовета ПАРНАС, опубликованном на сайте партии.

В ПАРНАС выразили сожаление, что призывы объединить усилия на предстоящих выборах не нашли поддержки «в демократическом стане». «В сложившейся ситуации партия не видит для себя политического смысла выдвигать своего кандидата», — сказано в заявлении.

В сообщении отмечается, что ПАРНАС поддержит выдвижение оппозиционера Алексея Навального, телеведущей Ксении Собчак и сооснователя партии «Яблоко» Григория Явлинского, и потребовала их регистрации и «свободный доступ» на выборы. Кроме того, ПАРНАС призвала своих сторонников помочь данным кандидатам собрать подписи.

В партии также назвали выдвижение президента Владимира Путина в качестве кандидата «антиконституционным». «Путин и его окружение отстроили систему тотального контроля политической жизни в стране и заблокировали все мирные конституционные механизмы смены власти», — заявили в ПАРНАС. По данным партии, действующий президент может получить власть еще на шесть лет, что в совокупности составит 24 года. «Столько из русских правителей ХХ века властвовал только Николай II, больше — только Сталин», — отмечается в тексте.

В четверг, 14 декабря, на пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что планирует участвовать в президентских выборах в качестве самовыдвиженца. Он отметил, что пока еще не принято решение о том, кто возглавит его предвыборный штаб. Путин примет участие в выборах президента в четвертый раз. О желании участвовать в президентской гонке заявляли в том числе ​ бизнес-омбудсмен Борис Титов, председатель КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.