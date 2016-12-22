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Самолет компании «Аэрофлот» вынужденно приземлился в Астрахани
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Самолет компании «Аэрофлот» вынужденно приземлился в Астрахани
Общество, 18:34
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Самолет компании «Аэрофлот» вынужденно приземлился в Астрахани

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» рейса Москва — Волгоград совершил вынужденную посадку в Астрахани из-за тумана. Об этом сообщили в справочной международного аэропорта Волгограда, передает агентство ТАСС.

Как рассказала собеседница агентства, самолет благополучно совершил посадку на запасном аэродроме.

Агентство «Астрахань 24» со ссылкой на пассажиров рейса сообщило, что борт трижды заходил на посадку в волгоградском аэропорту, но был отправлен на запасную площадку. Некоторые из пассажиров решили доехать до пункта назначения по железной дороге, отмечает агентство.

РБК направил запрос в авиакомпанию «Аэрофлот» для подтверждения информации.

Представитель аэропорта отметила, что из-за сильного тумана также был задержан прилет трех самолетов, а именно двух из Москвы компании «Аэрофлот» и одного из Минеральных Вод компании S7 Airlines. Как сообщается на сайте международного аэропорта Волгограда, пока ни один из этих самолетов не приземлился в городе. Кроме того, задерживается прилет борта Nordwind Airlines, который также должен прибыть из Москвы.

Теги: «Аэрофлот» , пассажирский самолет , Самолет
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