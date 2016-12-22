СМИ сообщили о смерти самого старого жителя Европы

Самая старая женщина Европы Ана Вела умерла в Барселоне в возрасте 116 лет. Об этом сообщает издание La Vanguardia со ссылкой на источники в местных властях.

Ана Вела (Фото: heatwave116 / z3.invisionfree.com)

Как отмечается в сообщении, Вела умерла в доме престарелых, где она жила последние годы своей жизни.Вела родилась 29 октября в 1901 году. Ее похороны состоятся в воскресенье, 17 декабря.

Почти всю свою жизнь Вела работала в своем продуктовом магазине в испанском городе Малага и воспитывала четырех детей в одиночку. Как отмечает El Pais, мужчина, который был отцом ее детей, приезжал и уезжал, не оставаясь долго. Вела так и не вышла за него замуж. В 2005 году в возрасте 103 лет она приехала в Барселону, где и умерла. В последние годы она передвигалась в инвалидном кресле и страдала от деменции.

Ана Вела была третьим долгожителем планеты и самой старой в Европе, после того как итальянка Эмма Морано умерла 15 апреля в возрасте 117 лет.