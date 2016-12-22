В Дагестане ввели режим КТО из-за поиска боевиков

В Дагестане введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил представитель оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в республике, передает «Интерфакс».

По его словам, операция против террористов проходит в селе Губден Карабудахкентского района. Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о присутствии боевиков в данном населенном пункте. Режим КТО был введен с 15:45 мск.

Источник ТАСС в силовых структурах рассказал, что проходят проверки по адресам. Кроме того, правоохранители обходят дворы, отметил собеседник агентства. Он также сообщил, что силовики окружили частный дом, потому что в нем может находиться один из боевиков.