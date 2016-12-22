В Москве около закрытых станций метро начали раздавать бесплатный чай

В Москве около закрытых станций метро «Сокол» и «Речной вокзал» раздают бесплатный чай. Об этом сообщается в Telegram столичного метрополитена.



Как говорится в сообщении, машины с чаем будут дежурить с 9:00 до 20:00. «Пассажиры могут выпить чай в течение субботы и воскресенья, 16 и 17 декабря», — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, приводятся его слова на сайте столичной мэрии.

На сайте московского метрополитена сообщается, с 16 по 17 декабря были временно закрыты три станции Замоскворецкой линии, а именно «Речной вокзал», «Водный стадион» и «Войковская». Поезда в эти дни идут только до «Сокола». В обычном режиме метро будет работать с понедельника, 18 декабря.



Между закрытыми участками станции были запущены автобусы с буквами «КМ». Они курсируют от станции «Речной вокзал до «Сокола» и останавливаются около метро «Войковская» и «Водный стадион». Автобусы едут по выделенными полосам, и они должны курсировать с минимальными интервалами меньше одной минуты, рассказали в метрополитене.

Станции были закрыты для продления путей Замоскворецкой линии к новой станции «Ховрино». Как отмечается на сайте метрополитена, по строительным нормам, для этого необходимо остановить движение составов на задействованном участке линии. Подобные работы будут также проводиться 23 и 24 декабря.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, станция «Ховрино» «со строительной точки зрения готова», и сейчас идет ее «обкатка», передает его слова «Интерфакс». По словам Хуснуллина, последнее тестирование всех ее систем пройдет 25 декабря. По их результатам и будет принято решение о сроке открытия станции, рассказал он.«Если все пройдет успешно, до конца года станция примет первых пассажиров», — сказал Хуснуллин.

Заместитель мера сообщил, что на Замосковорецкой ветке московского метро продолжаются работы по строительству еще одной станции, «Беломорская». Он отметил, что ее планируется сдать в эксплуатацию в 2019 году.