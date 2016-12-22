Шойгу объявил благодарность защищавшим Путина в Сирии военным

Глава Минобороны Сергей Шойгу объявил благодарность военным, которые обеспечивали безопасность базы Хмеймим во время визита президента Владимира путина 11 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

Благодарность была объявлена летчикам истребителей, прикрывавших президентский борт, расчетам ПВО и специалистам радиоэлектронной борьбы, защищавшим воздушное пространство над базой. Также поощрение получили несколько кораблей средиземноморской эскадры, бойцы морской пехоты и спецназа, прикрывавшие «наиболее диверсионно опасные направления за пределами авиабазы «Хмеймим» на суше и с моря».

Визит Путина в Хмеймим состоялся 11 декабря. Президент поблагодарил военнослужащих, выполнявших задачи в Сирии и отдал приказ о начале вывода контингента российских войск. «Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья», — обратился он к военным.