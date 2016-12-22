Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,25 58,69 EUR Нал. 69,86 69,12 USD Бирж. 58,80 +0,04 EUR Бирж. 69,17 -0,13 USD ЦБ. 58,90 +0,19 EUR ЦБ. 69,43 +0,03 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 17880,91 +402,92 MOEX 2143,99 -0,39% RTS 1148,27 -0,44% Brent 63,25 +0,00% DJIA 24651,74 +0,58% Nasdaq 6936,58 +1,17% FTSE 7490,57 +0,57%
Google закроет проект дополненной реальности Tango в марте 2018 года
Лента новостей
Шойгу объявил благодарность защищавшим Путина в Сирии военным 14:32, Общество Полицейский и двое рабочих погибли в ДТП в Санкт-Петербурге 14:06, Общество Евгению Медведеву заявили на чемпионат России по фигурному катанию 14:01, Спорт Google закроет проект дополненной реальности Tango в марте 2018 года 14:00, Технологии и медиа 25 проверенных маршрутов для зимнего автотуризма по России и Европе 13:56, РБК и Hankook Киев рассказал о планах развития украинского телевещания в Крыму 13:40, Политика В Австрии ультраправые и консерваторы создадут коалиционное правительство 13:28, Политика Минтранс до конца года подготовит документы по авиасообщению с Египтом 13:15, Бизнес Путин подарил на юбилей Родиону Щедрину картину «Монтажник-высотник» 13:10, Общество С 1917 до 2017: хорошо ли вы знаете историю российских денег 12:39, РБК и Ситибанк Топилин заявил о выделении около 49 млрд руб. на строительство яслей 12:35, Общество Арестованный экс-сотрудник ФСБ опроверг рассказ хакера о «взломах» в США 12:28, Технологии и медиа На Байконуре утвердили состав новой экспедиции на МКС 12:18, Общество Пентагон выразил надежду на сотрудничество с Россией в Афганистане 12:08, Политика МЧС Москвы не подтвердило информацию о задымлении на «Речном вокзале» 12:06, Общество Игры разума: как шахматы стали основой инвестиционных стратегий 12:04, Партнерский материал СМИ анонсировали переговоры капитана «Зенита» с турецким клубом 12:04, Спорт Власти Москвы попросили водителей воздержаться от поездок из-за непогоды 11:59, Общество Эксперты признали неравенство в России сопоставимым с 1905 годом 11:50, Экономика Сервисы сообщили о полной загрузке отелей в дни матчей ЧМ-2018 11:47, Общество В Нижегородской области в ДТП с участием автобуса пострадали семь человек 11:42, Общество ​Роспотребнадзор назвал «Кучино» источником неприятного запаха в Москве 11:38, Общество Практично и этично: выбираем подарок для коллег и бизнес-партнеров 11:35, РБК и Афимолл Сити Внесистемные звезды: самые известные экзопланеты, обнаруженные NASA 11:31, Фотогалерея  Букет на обед: как искусствовед превратила овощи в подарки 11:22, Свое дело Овечкина включили в список лучших хоккеистов НХЛ всех времен 11:16, Спорт В Москве при попытке купить биткоины у мужчины похитили 23,7 млн руб. 11:11, Общество Сбербанк пообещал акционерам 1 трлн руб. дивидендов к 2020 году 11:10, РБК и Сбербанк
Google закроет проект дополненной реальности Tango в марте 2018 года
Технологии и медиа, 14:00
0
Google закроет проект дополненной реальности Tango в марте 2018 года

Корпорация Google отключит 1 марта 2018 года поддержку AR (augmented reality) -проекта Tango, который позволяет запускать приложения с элементами дополненной реальности на Android-устройствах. Об этом сообщает пресс-служба проекта в своем Twitter.

«Спасибо нашему невероятному сообществу разработчиков, которые достигли прогресса в Tango за последние три года. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего пути в ARCore», — уточняется в сообщении.

Примеры использования дополненной реальность представлены в блоге Google.

Tango и ARCore — платформы для создания приложений дополненной реальности. Google представила Tango еще в 2014 году, но распространение он получил в 2016. Приложению требовалась камера на смартфоне с дополнительными сенсорами, чтобы давать более точную информацию о положении и движении устройства. Это мешало более масштабному внедрению Tango, отмечает издание Business Insider.

В августе 2017 года Google представила платформу ARCore, основанную на технологиях Tango, в основу которой легли технологии Tango, но дополнительные сенсоры не требовались, пишет The Verge.

Сейчас приложения на базе ARCore доступны владельцам Google Pixel 2 и Samsung Galaxy S8. С поддержкой технологии Tango ранее вышли смартфон Lenovo Phab2 Pro (2016 год) и Asus ZenFone AR (2017 год).

Базовая версия Tango позволяет с помощью смартфона точно измерять расстояние перед человеком, который держит устройство. Более продвинутые версии этого приложения рисуют линию в проходе магазина перед идущим человеком, чтобы доставить его прямо к предмету, который ему нужен. Также приложение может превратить ваше реальное движение в движение в видеоигре.

ARCore использует в работе штатную камеру устройства и датчики движения. Система отслеживает движение объектов, анализирует горизонтальные плоскости, наличие источников света и фиксирует виртуальные объекты в реальном пространстве, которое окружает пользователя.

Google считает, что ARCore будет работать на 100 млн устройств с Android к моменту публичного запуска в конце 2017 года — начале 2018 года.

Теги: Google , дополненная реальность , Project Tango , ARCore
Главное
Арестованный экс-сотрудник ФСБ опроверг рассказ хакера о «взломах» в США Технологии и медиа
Материалы по теме
Аналитики предсказали рост числа приложений дополненной реальности Технологии и медиа
СМИ сообщили о работе Apple над гарнитурой дополненной реальности Технологии и медиа
Сергей Полонский создал проект с использованием дополненной реальности Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.