Google закроет проект дополненной реальности Tango в марте 2018 года

Корпорация Google отключит 1 марта 2018 года поддержку AR (augmented reality) -проекта Tango, который позволяет запускать приложения с элементами дополненной реальности на Android-устройствах. Об этом сообщает пресс-служба проекта в своем Twitter.

«Спасибо нашему невероятному сообществу разработчиков, которые достигли прогресса в Tango за последние три года. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего пути в ARCore», — уточняется в сообщении.

Примеры использования дополненной реальность представлены в блоге Google.

Tango и ARCore — платформы для создания приложений дополненной реальности. Google представила Tango еще в 2014 году, но распространение он получил в 2016. Приложению требовалась камера на смартфоне с дополнительными сенсорами, чтобы давать более точную информацию о положении и движении устройства. Это мешало более масштабному внедрению Tango, отмечает издание Business Insider.

В августе 2017 года Google представила платформу ARCore, основанную на технологиях Tango, в основу которой легли технологии Tango, но дополнительные сенсоры не требовались, пишет The Verge.

Сейчас приложения на базе ARCore доступны владельцам Google Pixel 2 и Samsung Galaxy S8. С поддержкой технологии Tango ранее вышли смартфон Lenovo Phab2 Pro (2016 год) и Asus ZenFone AR (2017 год).

Базовая версия Tango позволяет с помощью смартфона точно измерять расстояние перед человеком, который держит устройство. Более продвинутые версии этого приложения рисуют линию в проходе магазина перед идущим человеком, чтобы доставить его прямо к предмету, который ему нужен. Также приложение может превратить ваше реальное движение в движение в видеоигре.

ARCore использует в работе штатную камеру устройства и датчики движения. Система отслеживает движение объектов, анализирует горизонтальные плоскости, наличие источников света и фиксирует виртуальные объекты в реальном пространстве, которое окружает пользователя.

Google считает, что ARCore будет работать на 100 млн устройств с Android к моменту публичного запуска в конце 2017 года — начале 2018 года.