Полицейский и двое рабочих погибли в ДТП в Санкт-Петербурге

В ночь на 16 декабря в Пушкинском районе Санкт-Петербурга трое мужчин погибли в результате ДТП, говорится в сообщении управления МВД по городу. Один из погибших — сотрудник полиции, который на личном автомобиле врезался в припаркованную машину.

Авария произошла на 85-м км Красносельского шоссе. «Сотрудник полиции, управляя личным автомобилем Audi, совершил наезд на припаркованный автомобиль ГАЗ. После столкновения автомобиль ГАЗ отбросило на двух дорожных рабочих, находившихся на проезжей части», — сообщили в МВД.

«16 декабря 2017 года в 00:30 на Красносельском шоссе в 400 метрах от Старогатчинского шоссе автомобиль Audi столкнулся с автомобилем «ГАЗель», сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «В аварии погибли трое человек: водитель иномарки, а также водитель и пассажир «ГАЗели». Других пострадавших нет. Обстоятельства аварии выясняются», — рассказали в пресс-службе. По данным «Фонтанки», жертвами ДТП стали полицейский в возрасте 28-ми лет, находившийся за рулем Audi, а также водитель и пассажир «ГАЗели» в возрасте 42-х и 35-ти лет.

В сентябре в Москве полковник полиции, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть мотоциклиста. Против него было возбуждено уголовное дело.