Киев рассказал о планах развития украинского телевещания в Крыму

В 2018 году украинские власти намерены наладить телевещание на Крым с двух вышек и организовать трансляцию семи украинских радиостанций. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ​член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

К своему сообщению он приложил фотографии с запуска телевышки в поселке Чаплинка, расположенном в Херсонской области неподалеку от границы с Россией. «Символически открыли новую фазу развития украинского телерадиовещания на юге Херсонской области и на территорию Крыма», — прокомментировал он это событие. По словам Костинского, сигнал с вышки будет охватывать весь Красноперекопский район Крыма.

Костинский рассказал, что в первой половине 2018 года высота вышки в Чаплинке должна быть увеличена с 92 до 133 метров. Кроме того, в следующем году Киев планирует организовать в Крыму цифровое вещание пакета из пяти украинских телеканалов. Вещание еще двух телеканалов на Крым будет аналоговым. Также в следующем году Украина начнет передавать в Крым сигнал семи радиостанций.

Заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Максим Яковлев подтвердил РБК информацию о том, что Украина готовит начало вещания телеканалов на полуострове с двух телевышек. «Насколько я знаю, они увеличили высоту Чаплинской вышки. По их расчетам, вещать будут в Херсоне и Красноперекопском районе. Текущей высоты Чаплынки было достаточно для Херсона, они увеличили для того, чтобы вещать на Крым», — рассказал он.

В середине августа Киев в тестовом режиме начал передачу сигнала пяти украинских телеканалов на территорию Крыма. Ранее вещание велось только через одну башню, построенную в Чонгаре. В феврале на ней были установлены новые мощные передатчики.

Власти Крыма в начале сентября заявили, что попытки Украины наладить телевешание на территории полуострова провалились. Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объяснил это тем, что крымчанам не интересно происходящее на Украине.