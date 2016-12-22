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WSJ сообщил о возможном запрете США продажи Boeing и Airbus в Иран
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WSJ сообщил о возможном запрете США продажи Boeing и Airbus в Иран
Бизнес, 09:10
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WSJ сообщил о возможном запрете США продажи Boeing и Airbus в Иран

Администрация президента США Дональда Трампа может запретить поставлять гражданские самолеты Boeing и Airbus в Иран, поскольку лайнеры могут использоваться для отправки оружия и военных в Сирию. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американские власти.

По данным собеседников издания, разрешение на продажу не будет выдано, пока Белый дом не убедится, что самолеты будут использоваться только в коммерческих целях для пассажирских перевозок. Среди рассматриваемых вариантов: запрет на продажу самолетов этих концернов в Иран, введение более строгих условий при поставке, что может затруднить выполнение контрактов. Также может быть рассмотрено замедление процесса поставок.

Запрет на поставки в Иран самолетов концерна Airbus, который базируется во Франции, может быть введен властями США из-за большого количества комплектующих американского производства.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — соглашение по ядерной программе Тегерана было принято Германией, Францией, Великобританией, США, Россией, Китаем и Ираном в 2015 году. Оно вступило в силу в октябре того же года. Тогда поставки американских самолетов в Иран возобновились впервые за многие годы. Из-за действовавших санкций иранский авиапарк был одним из самых старых в мире. По соглашению, Тегеран обязан не производить ядерное оружие и использовать ядерные объекты исключительно в целях производства мирного атома. В обмен на это Совбез ООН, США и Евросоюз обещали снять с Ирана экономические и финансовые санкции.

Дональд Трамп ​13 октября 2017 года пригрозил Ирану новыми санкциями и не подтвердил конгрессу США выполнение Ираном СВПД, что открывает для американской стороны возможность для выхода из соглашения. Президент США заявил, что поведение иранских властей не соответствует «духу сделки», а страной управляет «режим фанатиков».

После пересмотра Белым домом ядерной программы в подвешенном состоянии оказалось около 300 сделок, заключенных Boeing и Airbus с перевозчиком Iran Air на сумму $40 млрд. Все они были одобрены после подписания соглашения по иранской ядерной программе, пишет WSJ.

Теги: Airbus , США , Boeing , Сирия , Иран , иранская ядерная программа
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