В Ярославской области водитель скорой помощи погиб в ДТП с лосем

Водитель скорой помощи погиб в ДТП с лосем в Ярославской области, фельдшер и еще двое человек получили тяжелые травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД России по региону.

Инцидент произошел на 318-м км трассы М8 «Холмогоры» в Даниловском районе Ярославской области. По предварительным данным, из-за вышедшего на дорогу лося столкнулись два легковых автомобиля и машина скорой помощи.

В лося врезался автомобиль марки Suzuki, после чего животное отбросило на встречную полосу, где с ним столкнулась машина скорой помощи. В свою очередь, автомобиль также выехал на «встречку» и врезался в Mitsubishi Pajero. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, они устанавливают причины аварии.