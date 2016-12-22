В Мексике при взрыве на складе пиротехники погибли четыре человека

Четыре человека погибли при взрыве на складе пиротехники в Мексике, еще по меньшей мере пять человек пострадали. Об этом сообщает газета Milenio со ссылкой на Министерство государственной безопасности Мексики.

Инцидент произошел в городе Сан-Лоренцо-Октеюко в штате Мехико. Взрыв также повредил четыре из шести зданий, в которых производилась и хранилась пиротехника. Пострадавшие были госпитализированы. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарной службы.

В конце декабря 2016 года в Мексике произошел взрыв на рынке фейерверков Сан-Паблито в городе Тульпетек. Жертвами взрыва стали 31 человек, еще десятки получили травмы. На территории рынка находились около 300 павильонов с пиротехникой, 80% из них были разрушены. Тульпетек считается главным центром по производству пиротехники в штате Мехико.