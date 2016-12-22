Посольство России призвало Бориса Джонсона остерегаться медведей в Москве

Посольство России в Великобритании призвало британского главу МИД Бориса Джонсона остерегаться медведей во время визита в Москву. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

«В первую очередь остерегайтесь медведей на улицах Москвы (почему Брайант упустил этот пункт?)», — говорится в сообщении.

Газета Times 15 декабря опубликовала статью британского политика от Лейбористской партии Криса Брайанта, в которой он посоветовал Джонсону не брать с собой в Россию мобильный телефон или любое другое устройство с доступом в Интернет. По его словам, в противном случае его будут «прослушивать» ФСБ. Также он порекомендовал следить за едой и напитками в России, так как они могут быть «отравлены», и не пользоваться лифтом в одиночку.

Кроме того, Брайант призвал Джонсона «не бояться говорить о проблемах: коррупции, полном пренебрежении демократическими нормами в отношении политических оппонентов, гибридной войне против Запада и вмешательстве в наши демократические инстиуты, поддержке [президента Сирии Башара] Асада, нарушениях прав человека в Чечне и незаконной аннексии Крыма».

В середине октября британский МИД анонсировал поездку Джонсона в Москву до конца 2017 года. В России глава МИД Великобритании встретится со своим коллегой Сергеем Лавровым, они обсудят поддержание стабильности на Ближнем Востоке, ядерную сделку с Ираном и конфликт на Украине.