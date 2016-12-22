В Москве из гостиницы эвакуировали более 130 человек из-за угрозы взрыва

Из столичной гостиницы на улице Малая Дмитровка эвакуировали 116 постояльцев и 15 сотрудников после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в гостинице на Малой Дмитровке, 11. В настоящее время из здания эвакуировано 116 человек посетителей и 15 человек персонала», — заявил источник агентства. Он отметил, что в здании гостиницы работают полицейские и кинологи с собаками.

По информации источника «Интерфакса», неизвестный сообщил о заложенной взрывчатке в гостинице «Голден Эппл».

В России с 10 сентября продолжается волна анонимных звонков о минировании общественных и административных зданий. Всего подобные сообщения поступали в 75 регионах страны, однако впоследствии выяснилось, что все они оказались ложными. В середине сентября ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).

Директор ФСБ Александр Бортников в середине октября сообщал, что работники спецслужб установили четверых россиян, подозреваемых в распространении ложных сообщений о заложенной взрывчатке. По его словам, они находятся за границей.

В начале декабря замглавы МВД Игорь Зубов сообщал, что основная часть сообщений поступала из тех районов Сирии, в которых были сконцентрированы силы террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). По его словам, ущерб от ложных звонков о минировании составил несколько млрд руб. Замглавы московского управления ФСБ Андрей Ященко в ноябре заявлял, что телефонные террористы нанесли городу ущерб на 150 млн руб.