СМИ узнали о создании кабмина Австрии консерваторами и ультраправыми

Консервативная Австрийская народная партия (ÖVP) сформирует коалиционное правительство страны вместе с ультраправой Австрийской партией свободы (FPÖ) во главе с Хайнцем-Кристианом Штрахе. Об этом сообщает агентство APA со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров коалиции.

ÖVP возглавляет 31-летний министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Лидером FPÖ является 48-летний Хайнц-Кристиан Штрахе. Новое коалиционное правительство будет создано сроком на пять лет.

По данным APA, число министров в правительстве не изменится и составит 14 человек, причем восемь из них будут представлять партию консерваторов, а остальные шесть выступят от ультраправых. От ÖVP министрами станут четверо мужчин и четверо женщин.

Парламентские выборы в Национальный совет Австрии состоялись 15 октября. Первое место заняла ÖVP с 31,5% голосов. Следом идет Социал-демократическая партия Австрии (SPÖ), заручившаяся голосами 27,1% избирателей. Тройку замыкала FPÖ с 25,9% голосов.