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СМИ узнали о создании кабмина Австрии консерваторами и ультраправыми
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СМИ узнали о создании кабмина Австрии консерваторами и ультраправыми
Политика, 15 дек, 23:26
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СМИ узнали о создании кабмина Австрии консерваторами и ультраправыми

Консервативная Австрийская народная партия (ÖVP) сформирует коалиционное правительство страны вместе с ультраправой Австрийской партией свободы (FPÖ) во главе с Хайнцем-Кристианом Штрахе. Об этом сообщает агентство APA со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров коалиции.

ÖVP возглавляет 31-летний министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Лидером FPÖ является 48-летний Хайнц-Кристиан Штрахе. Новое коалиционное правительство будет создано сроком на пять лет.

По данным APA, число министров в правительстве не изменится и составит 14 человек, причем восемь из них будут представлять партию консерваторов, а остальные шесть выступят от ультраправых. От ÖVP министрами станут четверо мужчин и четверо женщин.

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Парламентские выборы в Национальный совет Австрии состоялись 15 октября. Первое место заняла ÖVP с 31,5% голосов. Следом идет Социал-демократическая партия Австрии (SPÖ), заручившаяся голосами 27,1% избирателей. Тройку замыкала FPÖ с 25,9% голосов.

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Себастьян Курц в мае 2017 года заявил, что пора «положить конец» союзу с партией SPÖ и призвал «встряхнуть» политику в Австрии.
Теги: Австрия , Правительство , ультраправые , Себастьян Курц , консерваторы
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