В Москве объявили лауреатов Премии Кандинского, церемония награждения прошла в кинотеатре «Ударник». Об этом пресс-служба премии сообщила на своей странице в Facebook.
В номинации «Проект года», победитель которой получил премию в 1,8 млн руб., жюри отметило «Группировку ЗИП» с проектом «Остановка «ДК ЗИП».
Победителем номинации «Молодой художник. Проект года» стала Александра Пирогова с видеоперформансом MONO. Она получила приз в 450 тыс. руб.
В номинации «Научная работа. История и теория современного искусства» жюри выбрало сборник эссе Александра Боровского «Как-то раз Зевксис с Паррасием…», автор также получил 450 тыс. руб.
Премия Кандинского — ежегодная национальная премия в области современного искусства. Общий призовой фонд Премии превышает 3 млн руб.
В прошлом году победителями стали Андрей Кузькин с проектом «Право на жизнь», художница Таус Махачева с работой «Без названия 2» и Виктор Мизиано с научной работой «Виноградов и Дубосарский».