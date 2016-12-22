Памфилова назвала стоимость информирования каждого избирателя о выборах

Информирование одного избирателя о предстоящих 18 марта выборах президента обойдется в 5 руб. Об этом сообщила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, передает «РИА Новости».

«Что такое информационно-разъяснительная деятельность: это примерно в среднем по пять с чем-то рублей на каждого человека. Эти средства в 770 миллионов практически все уходят в регионы — свыше 600 миллионов», — пояснила Памфилова.

По словам главы ЦИК, средства пойдут на «наглядную агитацию», в том числе на буклеты, плакаты на избирательных участках.

Ранее, 15 декабря, Совфед объявил назначение выборов на 18 марта. Как рассказывала Памфилова, от выборов можно ждать «много сюрпризов», в частности, глава ЦИК упомянула конкурентоспособность: по ее словам, желание поучаствовать в выборах выразили 23 человека.

Как сообщал ранее РБК источник в ЦИК, в ходе кампании по выборам президента Кремль запланировал три волны информационно-разъяснительной агитации. «Первая волна — ознакомительная, вторая — побудительная, а третья — «атака». Все они будут нести одно и то же сообщение, но с разной степенью интенсивности», — пояснял источник. Причем в ходе первой волны будет сделан акцент на логотипе голосования.

Кроме того, Памфилова рассказывала, что билборды о выборах должны быть вывешены уже на следующий день после назначения Совфедом голосования. Кроме того, на радио и телевидении будет размещено около 50 аудио- и видеороликов. Для освещения выборов в соцсетях ЦИК намерен привлечь коммуникационное агентство «Михайлов и партнеры».