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Памфилова назвала стоимость информирования каждого избирателя о выборах
Выборы президента России, 15:39
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Памфилова назвала стоимость информирования каждого избирателя о выборах

Информирование одного избирателя о предстоящих 18 марта выборах президента обойдется в 5 руб. Об этом сообщила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, передает «РИА Новости».

«Что такое информационно-разъяснительная деятельность: это примерно в среднем по пять с чем-то рублей на каждого человека. Эти средства в 770 миллионов практически все уходят в регионы — свыше 600 миллионов», — пояснила Памфилова.

По словам главы ЦИК, средства пойдут на «наглядную агитацию», в том числе на буклеты, плакаты на избирательных участках.

Совет Федерации назначил выборы президента на 18 марта
Политика

Ранее, 15 декабря, Совфед объявил назначение выборов на 18 марта. Как рассказывала Памфилова, от выборов можно ждать «много сюрпризов», в частности, глава ЦИК упомянула конкурентоспособность: по ее словам, желание поучаствовать в выборах выразили 23 человека.

Как сообщал ранее РБК источник в ЦИК, в ходе кампании по выборам президента Кремль запланировал три волны информационно-разъяснительной агитации. «Первая волна — ознакомительная, вторая — побудительная, а третья — «атака». Все они будут нести одно и то же сообщение, но с разной степенью интенсивности», — пояснял источник. Причем в ходе первой волны будет сделан акцент на логотипе голосования.

Кроме того, Памфилова рассказывала, что билборды о выборах должны быть вывешены уже на следующий день после назначения Совфедом голосования. Кроме того, на радио и телевидении будет размещено около 50 аудио- и видеороликов. Для освещения выборов в соцсетях ЦИК намерен привлечь коммуникационное агентство «Михайлов и партнеры».

Теги: выборы , ЦИК , выборы президента , Элла Памфилова
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