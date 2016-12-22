Ryanair под угрозой забастовки согласилась на переговоры с пилотами

Глава ирландского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири в ответ на угрозу забастовки пилотов на Рождество согласился на переговоры с профсоюзом летчиков. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
По словам главы компании, планируется, что договоренность будет достигнута в начале 2018 года. Предполагается, что к ней присоединятся сотрудники в Ирландии, Великобритании, Германии, Италии, Испании и Португалии. О’Лири добавил, что это изменение станет существенной переменой для Ryanair, ранее не сотрудничавшей с профсоюзами.
Как сообщает Би-би-си, пилоты компании уведомили руководство о намерении провести однодневную забастовку 20 декабря. Эта акция сорвала бы сотни рейсов в начале сезона рождественских праздников. Сотрудники авиакомпании требуют улучшения условий труда и увеличения зарплаты.
«Рождественские рейсы очень важны для наших потребителей, мы хотели бы убрать все возможные проблемы из-за забастовки. Если лучший способ достичь этого — переговоры с профсоюзами, мы готовы», — заявил О’Лири.
В сентябре Ryanair отменила около 2% рейсов из-за перегруженности пилотов: в июле и августе компания совершила рекордное количество перелетов. После этого значительное число сотрудников, недовольных перегрузками, покинули компанию, в следующие два месяца администрация перевозчика решила позволить летчикам «реализовать право на ежегодный отпуск».
Ryanair — крупнейший бюджетный авиаперевозчик в Европе. Компания основана ирландцем Тони Райаном в 1984 году. По состоянию на конец 2017 года обслуживает более 1,6 тыс. рейсов в сутки.