Госдума приняла закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о поэтапном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

МРОТ сейчас составляет 7,8 тыс. руб. в месяц. С 1 января 2018 года его увеличат до 9,489 руб. (85% прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года). С начала 2019 года МРОТ всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума на второй квартал года.

По итогам второго квартала 2017 года прожиточный минимум в России составил 10,329 тыс. руб. Законопроект был одобрен в первом чтении 8 ноября.

В мае глава Минтруда Максим Топилин заявил, что повышение МРОТ до 90% от прожиточного минимума только для бюджетников потребует 55,7 млрд руб.



