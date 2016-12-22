X5 Retail Group договорилась о покупке супермаркетов «О'кей»

X5 Retail Group договорилась о приобретении супермаркетов «О’кей». Сделка одобрена Федеральной антимонопольной службой. Об этом сообщает пресс-служба X5.

Речь идет о 32 магазинах. 18 из них находятся в Санкт-Петербурге, 4 — в Москве, 2 — в Волгограде, по одному — в Московской и Ленинградской областях, Астрахани, Воронеже, Липецке, Краснодаре и Новочеркасске. В 14 случаях в сделку включены и здания супермаркетов. Все торговые точки будут интегрированы в сеть «Перекресток».

О планах X5 Retail Group приобрести магазины стало известно в начале ноября, когда соответствующее ходатайство было подано в ФАС.

12 декабря «РБК-Петербург» сообщал, что 15 декабря прекратят работу десять из 20 магазинов «О'кей» в городе, работающих в формате супермаркета.

По состоянию на конец октября 2017 года в группу «О'кей» входили 37 супермаркетов и 72 гипермаркета под брендом «О'кей» и сеть дискаунтеров «Да!» (60 магазинов). По итогам 2016 года группа была на седьмом месте по выручке среди продовольственных ретейлеров (после X5 Retail Group, «Магнита», «Дикси», «Ленты» и Metro Cash & Carry).

За девять месяцев 2017 года выручка X5, владеющей сетями владеет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», выросла на 26,2%, до 933,3 млрд руб. Сопоставимые продажи выросли за период на 6,1%.