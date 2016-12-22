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На МКАД появятся пункты быстрой ликвидации последствий ДТП
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На МКАД появятся пункты быстрой ликвидации последствий ДТП
Общество, 10:08
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На МКАД появятся пункты быстрой ликвидации последствий ДТП

На МКАД появятся специальные пункты для быстрой ликвидации последствий ДТП, заявил ​руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, создание таких пунктов позволит в три раза быстрее освобождать проезжую часть при крупных авариях. Юрьев отметил, что ранее разбор аварий с учетом проведения необходимых замеров, следственных мероприятий, проверки техсостояния автомобилей занимал до шести часов.

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Нововведения являются частью нового регламента взаимодействия полиции и департаментов здравоохранения, транспорта и ЖКХ при разборе аварий, утвержденного мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«В соответствии с новым регламентом, утвержденным мэром Москвы Сергеем Собяниным, в Москве появятся специальные места для разбора ДТП на МКАД для того, чтобы в короткие сроки освобождать проезжую часть от автомобилей-участников ДТП, тем самым предотвращая возникновение заторов», — сказал Юрьев.

Юрьев объяснил, что для этих целей будут дооснащены четыре действующих пункта ЦОДД на МКАД. На них можно будет временно размещать поврежденные в ДТП автомобили. Также на этих пунктах будут организованы крытые смотровые площадки для перемещения машин, попавших в аварии.

Глава ЦОДД добавил, что в рамках нововведений планируется оснащение специальных оперативных групп измерительными приборами, цифровыми камерами и квадрокоптерами для осмотра и фиксации мест ДТП.

Теги: Москва , ДТП , ликвидация , МКАД , Вадим Юрьев
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