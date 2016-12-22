NASA нашло новую экзопланету с помощью нейронной сети

Исследователям из NASA удалось найти новую планету в системе звезды Кеплер-90. Открытие было совершено с помощью применения нейронной сети, проанализировавшей данные, полученные с космического телескопа «Кеплер», говорится в сообщении агентства.

Ранее считалось, что вокруг звезды Кеплер-90 вращается семь планет. Обнаружение восьмого спутника сделало систему этой звезды первой, сравнившейся по числу планет с Солнечной системой.

Все планеты, вращающиеся вокруг Кеплер-90, находятся ближе к звезде, чем Земля. Новая обнаруженная планета, которой было присвоено имя Kepler-90i, совершает один оборот по орбите за 14,4 земных дня. Из-за столь близкого расстояния к Кеплер-90, средняя температура на поверхности планеты составляет порядка 426 градусов Цельсия. Размеры самой планеты на 30% превышают размер Земли. Система Кеплер-90 находится на расстоянии более 2,5 тыс. световых лет от Солнца.

На официальном канале NASA в YouTube было опубликовано видео, посвященное открытию. В нем была изображена компьютерная модель системы звезды Кеплер-90.

​Обнаружить планету на таком расстоянии удалось с помощью применения технологии машинного обучения и нейронной сети. Космический телескоп «Кеплер» фиксировал изменения в яркости звезды, вызванные прохождением перед ней планеты. Анализ колебаний яркости позволил достоверно установить существование еще одной планеты. Таким же методом американские исследователи установили наличие еще шестой планеты, вращающейся вокруг другой звезды, Кеплер-80.

Телескоп «Кеплер», данные с которого помогли найти новые планеты, был выведен на орбиту в 2009 году. Он изначально был предназначен для поиска планет за пределами Солнечной системы (экзопланет). С его помощью ученым удалось доказать существование более 1 тыс. экзопланет. Всего на настоящий момент было открыто более 3,7 тыс. планет, вращающихся у других звезд.