Четыре человека погибли при крушении вертолета в Канаде

В Канаде при крушении вертолета компании Hydro One погибли четыре человека. Об этом говорится в сообщении компании.
Катастрофа произошла в провинции Онтарио на юго-востоке страны. Вертолет Aerospatiale AS350. потерпевший крушение, занимался транспортировкой сотрудников, обслуживавших гидросооружения в этом районе. На его борту помимо пилота находились три человека.
Вертолет разбился в лесистой местности неподалеку от жилых домов, сообщает CBS. Причины крушения пока не установлены, однако версию об аварии из-за погодных условий специалисты уже исключили. Место крушения было оцеплено полицией.
В четверг, 14 декабря, на юге Германии разбился легкомоторный самолет, вылетевший из аэропорта Франкфурта-на-Майне. Жертвами крушения стали три человека.