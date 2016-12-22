В Испании три человека погибли при перестрелке
Общество, 02:22
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В Испании три человека погибли при перестрелке
В Испании в результате перестрелки погибли три человека, полиция ведет поиск убийцы. Двое из погибших являлись сотрудниками Гражданской гвардии Испании, говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Перестрелка произошла в сельской местности в провинции Теруэль, пишет Vanguardia. Погибшие сотрудники Гражданской гвардии относились к подразделению, занимавшемуся борьбой с грабежами в частных загородных домах. В момент нападения они были при исполнении. Помимо них жертвой преступника стал один гражданский.
Нападавший скрылся на машине, принадлежавшей одному из погибших. Как полагает полиция, он похитил оружие, имевшееся в распоряжение сотрудников Гражданской гвардии. Правоохранительные органы ведут его поиски.