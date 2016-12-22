Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,17 58,65 EUR Нал. 69,81 69,13 USD Бирж. 58,79 +0,18 EUR Бирж. 69,31 +0,06 USD ЦБ. 58,71 -0,44 EUR ЦБ. 69,40 -0,06 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 16431,00 +181,72 ММВБ 2152,41 +0,96% РТС 1153,32 +1,04% Brent 63,34 +0,89% DJIA 24536,91 -0,20% Nasdaq 6860,18 -0,23% FTSE 7448,12 -0,65%
СМИ сообщили о планах Роналдиньо избраться в сенат Бразилии
Лента новостей
«Современник» перенес спектакль с участием Гафта из-за болезни актера 22:35, Общество В полиции заявили о задержании отца обвиняемых в петербургском теракте 22:30, Общество СМИ сообщили о планах Роналдиньо избраться в сенат Бразилии 22:29, Общество Улучшенная реальность: автомобиль с «защитой от дурака» 22:12, Subaru XV и Autonews СМИ узнали о возобновлении дела Госнаркоконтроля против Родченкова 22:04, Общество Сборная России по хоккею с победы стартовала на Кубке Первого канала 22:04, Спорт Россия ограничила ввоз цейлонского чая 21:57, Экономика НОВАТЭК совместно с Total и Eni получил право на месторождения в Ливане 21:56, Бизнес Лидеры ЕС согласовали создание новой оборонной структуры 21:55, Политика МИД предупредил Запад о личной ответственности за поставки оружия Киеву 21:42, Политика Прощение от Путина: кому президент предложил списать долги по налогам 21:40, Экономика В правительстве заявили об отсутствии данных об отставке главы Росавиации 21:36, Политика В Пентагоне рассказали о перехвате российских Су-25 американскими F-22 21:24, Политика Яд становится лекарством: как змеи спасают людей 21:05, Lenovo и РБК В Госдуме предложили дать банкам возможность засекретить бенефициаров 21:01, Финансы В генконсульстве Франции в Стамбуле приняли новогодний подарок за бомбу 20:53, Общество Глава Росрыболовства ответил на обращение директора комбината к Путину 20:47, Бизнес Инвестиции без страха и трепета: как приумножить личные сбережения 20:40, Партнерский материал Телеканал ТНТ записал ролик с извинениями перед ингушским народом 20:40, Общество Тренер «Амкара» анонсировал прекращение существования клуба 20:39, Спорт Основатель «Мортона» стал партнером Артема Чайки по строительству отеля 20:33, Бизнес Герман Греф пообещал «отобрать свой завтрак» у Google и Amazon 20:30, Финансы Распознавание лиц: «Нас всех оцифруют, какое там будет прайваси?» 20:25, РБК и Henderson Захарова рассказала о спасении совы от ворон сотрудниками МИДа 20:22, Общество Четверо детей погибли при столкновении поезда с автобусом во Франции 20:14, Общество Призер ЧМ-2017 по биатлону отказалась ехать в Россию на этап Кубка мира 20:12, Спорт Минэнерго нашло нового куратора нефтепереработки 20:08, Бизнес В Москве зафиксировали трехкратное превышение концентрации сероводорода 19:53, Общество
СМИ сообщили о планах Роналдиньо избраться в сенат Бразилии
Общество, 22:29
0
СМИ сообщили о планах Роналдиньо избраться в сенат Бразилии

Бывший полузащитник сборной Бразилии по футболу Роналдиньо решил баллотироваться в сенат страны от партии Patriota (ранее — Национальная экологическая партия, PEN). Об этом сообщает журналист ежедневной бразильской газеты O Globo Жулиана Брага без указания источника информации.

«Он выдвинул свою кандидатуру в сенат от штата Минас-Жерайс, выборы состоятся в 2018 году», — пишет газета. По данным издания, вопрос о выдвижении Роналдиньо обсуждался с партийным руководством. Газета также пишет, что спортсмен собирался объявить о своих планах публично в прошлую субботу, 9 декабря, но решил этого не делать из-за прошедших в стране мощных ливней, после которых более 500 человек остались без крыши над головой.

Партия Patriota выступает за свободные рыночные отношения, фискальный консерватизм и борьбу с коррупцией.

Федеральный сенат — верхняя палата двухпалатного парламента Бразилии. Сенаторы избираются неселением страны, срок их полномочий составляет восемь лет.

Как отмечает панамское издание Panama America, Роналдиньо официально не комментировал эту информацию. В случае если спортсмену удастся попасть в законодательный орган, он станет вторым после Ромарио де Соузы Фарии известным бразильским футболистом, попавшим в законодательный орган страны.

Теги: Бразилия , сенат , Роналдиньо
Главное
Лидеры ЕС приняли решение продлить антироссийские санкции Политика
Материалы по теме
Путин назвал футболистов, болельщиков и тренеров «нашими друзьями» Политика
Экономисты оценили эффект от чемпионата мира по футболу для России Экономика
Красные против «Газпрома»: сколько тратит КПРФ на профессиональный футбол Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.