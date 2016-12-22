СМИ сообщили о планах Роналдиньо избраться в сенат Бразилии

Бывший полузащитник сборной Бразилии по футболу Роналдиньо решил баллотироваться в сенат страны от партии Patriota (ранее — Национальная экологическая партия, PEN). Об этом сообщает журналист ежедневной бразильской газеты O Globo Жулиана Брага без указания источника информации.

«Он выдвинул свою кандидатуру в сенат от штата Минас-Жерайс, выборы состоятся в 2018 году», — пишет газета. По данным издания, вопрос о выдвижении Роналдиньо обсуждался с партийным руководством. Газета также пишет, что спортсмен собирался объявить о своих планах публично в прошлую субботу, 9 декабря, но решил этого не делать из-за прошедших в стране мощных ливней, после которых более 500 человек остались без крыши над головой.

Партия Patriota выступает за свободные рыночные отношения, фискальный консерватизм и борьбу с коррупцией.

Федеральный сенат — верхняя палата двухпалатного парламента Бразилии. Сенаторы избираются неселением страны, срок их полномочий составляет восемь лет.

Как отмечает панамское издание Panama America, Роналдиньо официально не комментировал эту информацию. В случае если спортсмену удастся попасть в законодательный орган, он станет вторым после Ромарио де Соузы Фарии известным бразильским футболистом, попавшим в законодательный орган страны.