Захарова рассказала о спасении совы от ворон сотрудниками МИДа
Общество, 20:22
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Захарова рассказала о спасении совы от ворон сотрудниками МИДа
Сотрудники департамента информации и печати МИД России сняли с дерева сову, которую «атаковали» вороны. Об этом официальный представитель министерства Мария Захарова рассказала на своей странице в Facebook. Также она разместила фотографии спасенной совы.
«В визите совы не было бы ничего удивительного, если бы не агрессивное поведение ворон. Они кружили, нападали, поклевывали. Сова, которой всё это явно не нравилось, начала заваливаться, припадать на крыло», — написала Захарова.
По словам представителя министерства, сову забрали в питомник в Дмитровском районе. Птицу осмотрит ветеринар, затем сотрудники питомника отпустят сову на волю.