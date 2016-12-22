Захарова рассказала о спасении совы от ворон сотрудниками МИДа

Сотрудники департамента информации и печати МИД России сняли с дерева сову, которую «атаковали» вороны. Об этом официальный представитель министерства Мария Захарова рассказала на своей странице в Facebook. Также она разместила фотографии спасенной совы.

Фото: личная страница Марии Захаровой в Facebook

​«В визите совы не было бы ничего удивительного, если бы не агрессивное поведение ворон. Они кружили, нападали, поклевывали. Сова, которой всё это явно не нравилось, начала заваливаться, припадать на крыло», — написала Захарова.

Видео: МИД России / Telegram

По словам представителя министерства, сову забрали в питомник в Дмитровском районе. Птицу осмотрит ветеринар, затем сотрудники питомника отпустят сову на волю.