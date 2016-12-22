В Британии задержаны привлекшие внимание Трампа лидеры ультраправых

В Белфасте (Северная Ирландия) задержан лидер ультраправой группировки Britain First Пол Голдинг. Об этом сообщает Sky News.

В городе проходило судебное заседание по делу заместителя Голдинга — Джейды Франсен. Ее из-за речи, произнесенной на митинге в августе, обвинили в действиях, направленных на разжигание ненависти. До завершения расследования женщине запретили подходить к любым акциям протеста ближе, чем на 500 метров. Голдинг пришел на заседание, чтобы поддержать соратницу. На выходе из суда полиция задержала обоих. По информации полицейской службы Северной Ирландии, мужчина доставлен в отделение для допроса.

В ноябре президент США Дональд Трамп перепостил в Twitter три видеоролика, размещенных Франсен. Все записи носили антимусульманский характер. Британское правительство осудило Трампа за этот поступок. «Britain First стремится внести раздор в общество, используя пропитанные ненавистью выражения, распространяющие ложь и усугубляющие напряженность», — говорится в официальном заявлении представителя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Русскоязычный британский портал The UK One сообщает, что 11 декабря в Белфасте должен был состояться митинг членов группировки против ареста Франсен, однако из-за снежной бури многие рейсы были отменены, ультраправые не смогли добраться до города и были вынуждены отменить мероприятие.

Britain First — ультраправая и ультранационалистическая группировка, созданная в 2011 году бывшими членами Британской национальной партии. Выступает против политики мультикультурализма и исламизации Великобритании, за сохранение традиционной культуры Соединенного Королевства.