В Подмосковье упразднен район Орехово-Зуево
Общество, 18:27
0
В Подмосковье упразднен район Орехово-Зуево
Власти Подмосковья упразднили Орехово-Зуевский район. Вместо него теперь появится Ликино-Дулевский городской округ, говорится на сайте Московской областной думы.
«Ликино-Дулево, Орехово-Зуево, Электросталь становятся городами областного подчинения», — сказано в сообщении. Такое решение было принято из-за изменений в «сфере управления» регионом.
Кроме того, часть сельских поселений вошли в состав Орехово-Зуевского городского округа, часть из них была преобразована и вошла в состав округа Ликино-Дулево. Электросталь тоже преобразована в городской округ.