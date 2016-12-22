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В Москве установят памятники Сергею Третьякову и Марине Цветаевой
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В Москве установят памятники Сергею Третьякову и Марине Цветаевой
Общество, 18:10
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В Москве установят памятники Сергею Третьякову и Марине Цветаевой

Комиссия по монументальному искусству Москвы одобрила возведение в столице памятников меценату Сергею Третьякову и поэтессе Марине Цветаевой, сообщает «Интерфакс».

Инициатором установки монумента Третьякову стало руководство парка «Сокольники». Некоторые члены комиссии заявили, что Третьяков не имеет отношения к истории парка, однако большинство сочло, что парк на месте Сокольничьей рощи был создан именно благодаря его усилиям. Сумма закрытого конкурса составит 1,5 млн руб., это будут деньги спонсоров.

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Памятник Цветаевой предлагается возвести возле школы №1619 в районе Строгино, которая носит имя поэтессы. Постамент для монумента уже смонтирован, все расходы по установке монумента понесет школа. Автором скульптуры станет президент Российской академии художеств Зураб Церетели.

Комиссия также одобрила установку памятника писателю и журналисту Владимиру Гиляровскому, однако сочла, что предложенное место — на Хитровской площади, о которой он писал в книге «Москва и москвичи», — не подходит для этого, сообщает «РИА Новости». По словам начальника отдела монументов Москвы Сергея Половинкина, общественная организация «Москва и москвичи», выдвинувшая идею монумента, не предоставила гарантийное письмо, содержащее сведения о форме творческого конкурса.

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Теги: Москва , памятник , Марина Цветаева , Сергей Третьяков
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