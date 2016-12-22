В Китае в результате аварии на угольной шахте погибли пять человек
Общество, 15:43
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В Китае в результате аварии на угольной шахте погибли пять человек
Пять человек погибли, еще 20 пострадали в результате аварии на угольной шахте в китайской провинции Гуйчжоу. Об этом сообщает агентство Xinhua.
Авария произошла в 18:38 по местному времени из-за воспламенения газа. В спасательной операции были задействованы более 500 человек, все пострадавшие госпитализированы. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
В мае в одной из угольных шахт в провинции Сычуань на юге Китая в результате аварии погибли 18 человек. В шахте произошла утечка газа, во время инцидента под землей работали 55 горняков.