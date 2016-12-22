Путин рассказал о «предварительных идеях» насчет состава правительства

Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть предварительные идеи о составе правительства после президентских выборов, однако говорить об этом пока преждевременно. Такое заявление он сделал во время большой пресс-конференции.

«Вы не сердитесь на меня, но говорить об этом преждевременно и об этом, наверное, вообще после выборов лучше будет говорить», — сказал Путин. «Хотя, разумеется, какие-то предварительные идеи у меня есть», — добавил он.

Президент отметил, что работу действующего правительства оценивает удовлетворительно.

Ранее на пресс-конференции Путин заявил, что идет на выборы президента в 2018 году в качестве самовыдвиженца. «Я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют мне, и вообще рассчитываю на широкую поддержку граждан», — подчеркнул он.

Путин объявил о намерении участвовать в выборах 6 декабря. Также о планах баллотироваться сообщали телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнес-омбудсмен Борис Титов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов.