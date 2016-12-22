Суд вынес приговор виновнику ДТП на Волоколамском шоссе

Суд вынес приговор Андрею Смирнову — виновнику ДТП на Волоколамском шоссе в Москве, в результате которого пострадало несколько человек, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Хорошевский районный суд Москвы приговорил Смирнова к одному году ограничения свободы и лишил его права управления транспортными средствами на два года. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Смирнов полностью признал свою вину и выплатил пострадавшим в качестве компенсации более 3 млн руб.

Следствие установило, что 25 июля Смирнов, находившийся за рулем автомобиля Merсedes S500, пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в два автомобиля. Одну из машин отбросило в сторону, и она столкнулась с автобусом. В результате ДТП пострадали два человека.

Виновник скрылся с места аварии. Он был задержан 23 августа.

По данным РЕН ТВ, Смирнов является сыном крупного московского предпринимателя экс-главы МТС и бывшего гендиректора МГТС Михаила Смирнова.