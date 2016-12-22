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Госдума ужесточила наказание за нарушения при гособоронзаказе
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Госдума ужесточила наказание за нарушения при гособоронзаказе
Политика, 12:10
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Госдума ужесточила наказание за нарушения при гособоронзаказе

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который устанавливает уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы главам компаний, которые злоупотребляли служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Согласно законопроекту, управляющих коммерческой или иной организацией, которые используют свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и для извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, теперь будут штрафовать на сумму от 1 млн до 3 млн руб. Также они будут лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 10 лет либо лишены свободы на срок от четырех до восьми лет и оштрафованы на сумму от 500 тыс. до 1 млн руб.

За такое же деяние, которое совершит организованная группа, предусматривается лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет (ранее — до трех лет).

Изменения внесены в ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и в ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). До принятия законопроекта за такие деяния был предусмотрен штраф до 200 тыс. руб. или арест до шести месяцев. Кроме того, правонарушитель мог быть лишен свободы на срок до четырех лет. Также нарушитель мог быть оштрафован на сумму до 1 млн руб.

Законопроект внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным в сентябре. В феврале Путин призвал Федеральную службу безопасности (ФСБ) следить за тем, куда идут средства, выделенные на гособоронзаказ и на важные инфраструктурные проекты, поскольку в этой сфере «много хищений».

Теги: Госдума , Владимир Путин , гособоронзаказ , уголовное наказание
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