В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину и ребенка

Электричка сбила мужчину и ребенка на станции «Кратово» Казанского направления Московской железной дороги (МЖД). Оба погибли, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«По предварительным данным, 14 декабря 2017 года примерно в 9 часов 00 минут, при переходе железнодорожного полотна в районе платформы «Кратово» перед приближающимся электропоездом сообщением «Голутвин — Москва», получили травмы несовместимые с жизнью мужчина 1946 года рождения и малолетний ребенок», — указано в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, погибли дедушка и его годовалый внук.

Отмечается, что мужчина с ребенком переходил пути по настилу и не услышал сигналов машиниста.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

В сентябре двое мужчин погибли, попав под электричку «Голутвин — Москва» на платформе «Кратово».

