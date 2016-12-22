Промсвязьбанк прокомментировал данные о требовании ЦБ увеличить резервы

Промсвязьбанк не получал предписания ЦБ об увеличении резервов. Об этом РБК сообщили в банке. Ранее «Ведомости» написали, что Банк России потребовал от Промсвязьбанка увеличить резервы на 100 млрд руб.

«Банк не получал предписания ЦБ, о котором идет речь в запросе. Речь идет о результатах проверки ЦБ, которая завершилась в мае этого года. Согласование акта проверки может занимать длительное время, мы находимся с ЦБ в диалоге, и на основании тональности этого диалога мы не видим таких высоких рисков. Об этом есть соответствующая нота в нашей девятимесячной отчетности по МСФО», — сообщил в пресс-службе банка.

Председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев заявил, что интересы клиентов не пострадают.

«У нас идет сейчас диалог с ЦБ, и я надеюсь, что он приведет к конструктивному и здравому решению. Интересы клиентов и банковского сообщества не пострадают», — сказал Ананьев.

​В середине августа в письме для клиентов аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов писал, что четыре крупных частных банка — «ФК Открытие», Бинбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Промсвязьбанк — считаются наиболее рисковыми. Он утверждал, что ситуация вокруг этих банков «может быть окончательно решена уже осенью». Позднее «Альфа-Капитал» отозвал письмо.

