Крымские пограничники задержали двух находившихся в розыске украинцев

Пограничники в Крыму задержали на контрольно-пропускном пункте «Армянск» троих мужчин, которые находятся в розыске. Двое из них — граждане Украины, один — России. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ.

Один из задержанных украинцев является фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотиков в крупном размере (ст. 228 УК РФ).

Второй гражданин Украины 1961 года рождения, прибывший из Херсона, разыскивается правоохранительными органами Южно-Сахалинска с 2013 года. Мужчина проходит обвиняемым по уголовному делу за использование рабского труда, повлекшего тяжкие последствия (п. 3 ст. 127.2 УК РФ).

Третий задержанный — гражданин России 1990 года рождения. Он направлялся из Ялты в Киев. Молодой человек разыскивается правоохранительными органами по месту жительства. «Причиной беспокойства органов внутренних дел стало поданное еще в июле заявление от родственников ввиду утраты с ним связи», — пояснили в ФСБ. Пограничники уведомили инициатора розыска о месте нахождения мужчины и отпустили его.