Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,09 58,46 EUR Нал. 69,76 69,08 USD Бирж. 58,72 +0,11 EUR Бирж. 69,41 +0,15 USD ЦБ. 59,14 +0,31 EUR ЦБ. 69,47 +0,17 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 16500,00 +250,72 ММВБ 2137,47 +0,26% РТС 1146,83 +0,47% Brent 62,83 +0,08% DJIA 24585,43 +0,33% Nasdaq 6875,80 +0,20% FTSE 7496,51 -0,05%
Крымские пограничники задержали двух находившихся в розыске украинцев
Лента новостей
Квест: как доехать до Шереметьево за 30 минут 10:49, РБК и Porsche Где жили москвичи 100 лет назад и сколько это стоило 10:44, Недвижимость Крымские пограничники задержали двух находившихся в розыске украинцев 10:44, Общество Поклонская посоветовала послу США в России «ознакомиться с географией» 10:31, Политика Центробанк сменил аудиторов впервые с 2011 года 10:28, Финансы Тренер российских гандболисток объяснил крупнейшее поражение в истории ЧМ 10:28, Спорт Робби Уильямс объяснил отмену концерта в России «аномалией» мозга 10:23, Общество IT-технологии для роста бизнеса: анализ и практика 10:16, SAP и РБК В Сомали жертвами взрыва у полицейской академии стали 13 человек 10:14, Политика Последние на Луне: как «Аполлон-17» завершил лунную программу 10:06, Общество  Путин снимался на «Ленфильме» в 1970-х как каскадер 09:50, Политика Маккейна госпитализировали в США из-за побочных эффектов терапии рака 09:47, Общество Власти Красноярского края опровергли потерю урны с прахом Хворостовского 09:41, Общество Porsche изнутри: виртуальный тест-драйв на мобильном 09:35, РБК и Porsche Трое пострадавших при пожаре в девятиэтажке в Хабаровске погибли 09:29, Общество Вадим Дымов задумался о продаже 30% бизнеса 09:00, Бизнес Сальма Хайек заявила о домогательствах и угрозе убийством от Вайнштейна 08:56, Общество Трамп пообещал «гигантские» налоговые льготы среднему классу к Рождеству 08:49, Политика Таможенники подарили Дальневосточному университету зубы древней акулы 08:33, Общество Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 08:32, Lenovo и РБК Гонконг повысил базовую ставку вслед за ФРС США 08:31, Финансы СМИ сообщили о появлении нового вида банковских мошенников 08:29, Финансы Россияне стали меньше снимать наличных с пластиковых карт 08:01, Финансы В Саудовской Аравии самолет совершил экстренную посадку 07:41, Общество В Хабаровске из-за пожара в жилом доме эвакуировали более 20 человек 07:09, Общество Челлендж: хватит ли знаний победить торгового робота 06:30, РБК и Thomson Reuters СМИ узнали о требовании ЦБ резко увеличить резервы Промсвязьбанка 06:24, Бизнес В Канаде потерпел крушение пассажирский самолет с 25 людьми на борту 06:21, Общество
Крымские пограничники задержали двух находившихся в розыске украинцев
Общество, 10:44
0
Крымские пограничники задержали двух находившихся в розыске украинцев

Пограничники в Крыму задержали на контрольно-пропускном пункте «Армянск» троих мужчин, которые находятся в розыске. Двое из них — граждане Украины, один — России. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ.

Один из задержанных украинцев является фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотиков в крупном размере (ст. 228 УК РФ).

Второй гражданин Украины 1961 года рождения, прибывший из Херсона, разыскивается правоохранительными органами Южно-Сахалинска с 2013 года. Мужчина проходит обвиняемым по уголовному делу за использование рабского труда, повлекшего тяжкие последствия (п. 3 ст. 127.2 УК РФ).

Третий задержанный — гражданин России 1990 года рождения. Он направлялся из Ялты в Киев. Молодой человек разыскивается правоохранительными органами по месту жительства. «Причиной беспокойства органов внутренних дел стало поданное еще в июле заявление от родственников ввиду утраты с ним связи», — пояснили в ФСБ. Пограничники уведомили инициатора розыска о месте нахождения мужчины и отпустили его.

Теги: Крым , ФСБ , розыск , пограничники
Главное
Вадим Дымов задумался о продаже 30% бизнеса Бизнес
Материалы по теме
В Крыму задержали 20 крымскотатарских активистов Общество
Пограничники задержали пытавшегося вывезти из Крыма двух дельфинов Общество
Пограничники задержали перешедшего границу с Россией украинского солдата Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.